На Черкащине налоговики выявили контрабандного спирта на миллион гривен

Налоговики изъяли более 13,4 тысяч литров незаконно ввезенного в Украину спирта, 430 литров фальсифицированных алкогольных напитков, готовых к реализации, грузовой автомобиль со скрытой емкостью для транспортировки спирта. Стоимость изъятого – более 1 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе налоговой милиции ГНСУ в Черкасской области.

Преступники, которые являются жителями Кировоградской области, незаконно поставляли в Украину спирт из Молдовы в транспортных средствах, переоборудуемых для замаскированной транспортировки. В Украине спирт попадал на замаскированную базу, которая находилась в частном домовладении, и распространялся в цеха для производства фальсификата.

Один из таких цехов был оборудован просто на территории усадьбы, где хранился спирт. Изготовление алкогольных напитков здесь осуществлялось в антисанитарных условиях, без каких-либо разрешений.

Налоговиками предотвращено поступление в теневое обращение спирта и алкогольных напитков без уплаты акцизного налога в сумме около 700 тысяч гривен.

По данному факту проводится уголовное производство. Продолжается установление полного круга лиц, причастных к незаконному бизнесу.