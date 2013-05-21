В Украине из-за непогоды обесточены 468 населенных пунктов

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Тернопольской области без электроснабжения остались 185 н.п.; в Винницкой - 84 н.п., в Ровенской - 82 н.п., в Хмельницкой - 69 н.п., в Житомирской - 19 н.п. .; во Львовской - 10 н.п., в Киевской - 8 н.п., в Волынской - 6 н.п.; в Ивано-Франковской - 5 н.п.

К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены аварийные бригады облэнерго.

Кроме того, на Тернопольщине вечером 20 мая в результате сильного дождя, грозы, шквалистых порывов ветра Гайворонском, Гусятинского, Залищицком, Збаражском и Лановецком районах повреждены крыши отдельных жилых домов, выявлено падение деревьев на дороги.

Так, в г. Копычинцы Гусятинского района с крыши центральной районной больницы снесло около 200 м2 шиферного покрытия, повреждено около 850 м2 покрытия. Общая площадь крыши здания - 1 800 м2.

Также 20 мая в результате непогоды в г. Ровно, Дубенском, Корецком и Острожском районах повреждены крыши отдельных жилых домов, выявлено падение деревьев на дороги и автомобили, а именно: в г. Острог из-за падения листа шифера из собственного дома травмирована женщина (1940 р.), которая от полученных травм скончалась в больнице; также в г. Острог повреждены шиферные покрытия 6 частных жилых домов, а в г. Корец - общежития профессионального училища.