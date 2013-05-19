Чтобы получить деньги от МВФ, Кабмину придется ограничить темпы роста зарплат

Для возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом Украине необходимо, чтобы дефицит государственного бюджета не превысил 2% в 2013 году и 1,9% - в 2014 году.

Как сообщает «Зеркало недели», об этом говорится в проекте Меморандума об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ.

Согласно сообщению, украинскому правительству придется не повышать зарплату для первого базового разряда (852 грн).

Кроме того, правительству необходимо "удерживать темпы повышения минимальной заработной платы в соответствии с показателем среднегодового роста, составляющем 5%, как предусмотрено в бюджете на 2013 г."

В то же время, в бюджете на следующий год необходимо предусмотреть отмену запланированного снижения ставки НДС с 20% до 17%, а также политику "нулевого роста реальной заработной платы в государственном секторе" при ограничении расходов на товары и услуги.

Как известно, одним из ключевых условий для получения Украиной финансовой помощи МВФ является повышение тарифов на газ для населения на 40%.