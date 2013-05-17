Мужчины погибают в 5 раз чаще женщин

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения, тенденции смертности населения Украины, особенно мужчин, от болезней органов пищеварения также крайне негативные - наиболее значительное повышение ее уровня приходится на 2005–2009 гг.

Что касается возрастных рисков смерти, то самые высокие они в возрасте 45–49 лет для мужчин и 30–44 года для женщин, отметили в ведомстве.

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В настоящее время в результате разного рода несчастных случаев, травм и отравлений в Украине погибает более 40 тыс. человек, до 70% из которых находятся в трудоспособном возрасте. В Минздраве подчеркнули, что характерной чертой смертности от внешних причин в Украине является разительная половая дифференциация: если мужская смертность от всех причин в возрасте 16–59 лет почти втрое превышает женскую, то от внешних причин – в 5 раз.