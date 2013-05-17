Минздрав: Показатели смертности в Украине – на сверхвысоком уровне

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения, нынешняя ситуация со смертностью не благополучна как для городского, так и для сельского населения.

Нынешний уровень смертности в Украине имеет существенные региональные отличия: в 2012 г. величина общего коэффициента смертности колебалась от 9,8% (г. Киев) до 18,6% (Черниговская обл.), отмечают в ведомстве. Самый низкий уровень общей смертности наблюдается в западной части Украины (11,8–13,8%), самый высокий – в северных областях (16,6–18,6%). В значительной мере такие колебания объясняются действием структурного (векового) фактора. Так, в западных областях относительно молодая возрастная структура населения меняет общий показатель смертности в сторону уменьшения, а в областях со старой возрастной структурой (на севере и в центре нашей страны) – в сторону повышения.

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В Минздраве подчеркивают, что относительно благоприятная на общеукраинском фоне, как уже отмечалось, ситуация со смертностью в западном регионе, где при более низкой по сравнению с другими территориями интенсивности вымирания сохраняются более благоприятные соотношения смертности мужчин и женщин, городского и сельского населения. Население центральных и северных областей, страдая от аномально высокого уровня демографической старости, при относительно благоприятных показателях интенсивности вымирания по сравнению с востоком и югом, характеризуется наибольшей разбалансированностью общих и стандартизированных показателей смертности. Кроме того, на севере наблюдаются самые существенные диспропорции смертности по полу.

По сочетанию уровней смертности в разных возрастных группах в 2012 г. на территории Украины можно выделить следующие регионы: к территориям с высоким уровнем смертности во всех возрастных группах следует отнести 8 областей (Черниговскую, Сумскую, Кировоградскую, Полтавскую, Житомирскую, Донецкую, Черкасскую и Луганскую). К сожалению, эти области с очень неблагоприятным режимом смертности составляют наибольшее пространственное звено территории Украины. Самая благоприятная ситуация со смертностью наблюдалась в прошлом году только в г. Киеве и Львовской области: здесь уровни смертности во всех возрастных группах одинаково низкие. В детских возрастных группах (0–15 лет) при низких уровнях смертности наименьшие отличия по полу и типам поселений характерны для Винницкой, Хмельницкой, Полтавской и Черкасской областей. В отличие от населения детского и трудоспособного возраста, в старшей возрастной группе отличия в уровнях смертности по типам поселений имеют однонаправленный характер: во всех регионах Украины смертность сельского населения преклонных лет выше, чем городского. Самые существенные половые отличия смертности в преклонном возрасте по большей части распространены в Донецкой, Запорожской, Херсонской, Ривненской и Закарпатской областях.

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В Минздраве также подчеркнули, что, одним из самых чувствительных индикаторов общественно-экономического благополучия является показатель смертности детей в возрасте до одного года. Уровень смертности младенцев в Украине в 2012 г. составил 8,5%, однако он почти вдвое превышает показатели развитых европейских стран.

Выгодно выделяется на фоне изменений векового профиля вымирания населения в Украине смертность детей в возрасте 1–15 лет, отметили в Минздраве. Риск смерти этих детей по сравнению с другими возрастными группами наименьший Он резко падает после достижения ребенком однолетнего возраста и снижается к 10–11 годам. Смертность детей данного векового контингента имеет позитивную динамику и за последние пять лет уменьшилась почти на четверть. Интенсивность смертности детей между 1 и 15 годами ощутимо варьирует по типу поселения: в настоящее время дети, проживающие в селах, умирают у 1,3 раза чаще, чем их ровесники в городах, отметили в ведомстве.