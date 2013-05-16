МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в Саудовскую Аравию
21:34, 16 мая 2013Общество
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Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам страны без особой надобности воздержаться от поездок в Королевство Саудовской Аравии в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в этой стране.
МИД Украины не советует посещать Саудовскую Аравию
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИДа, в случае пребывания на территории Королевства пытаться максимально осторожно отнестись к посещению мест, где были зафиксированы случаи заболевания атипичной пневмонией.
Болезнь обнаружили в ряде провинций страны, однако по большей части - в крупных городах: Эр-Рияд, Джидда и Даммам.
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«Министерство здравоохранения Королевства Саудовской Аравии сообщает о выявлении 6 новых случаев заболевания людей отмеченной болезнью. Всего, начиная с сентября 2012 года, в этой стране на новый вирус атипичной пневмонии заболели 26 человек, 15 из которых спасти не удалось», - отметили в пресс-службе.
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