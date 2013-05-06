Число заболевших птичьим гриппом в Китае достигло 129 человек

Число жителей Китая, заболевших птичьим гриппом H7N9, впервые выявленным у человека в конце марта, достигло 129 – два новых случая заражения людей этим вирусом диагностировано в стране с начала мая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на государственный комитет здравоохранения и планирования рождаемости.

Оба случая опасной болезни выявлены у жителей провинции Фуцзянь. Таким образом, в Китае случаи заражения людей вирусом птичьего гриппа H7N9 выявлены в 10 регионах – 46 заболевших в провинции Чжэцзян, 33 – в Шанхае, 27 – в провинции Цзянсу, по пять – в провинциях Фуцзянь и Цзянси, по четыре – в провинциях Аньхой и Хэнань, по два – в провинциях Шаньдун и Хунань, один – в Пекине.

От птичьего гриппа H7N9 в Китае скончался 31 человек, из них тринадцать умерли в Шанхае, восемь – в провинции Цзянсу, семеро – в провинции Чжэцзян, двое – в провинции Аньхой и один – в Цзянси.

Китайские эксперты считают, что пока нет оснований говорить о передаваемости вируса H7N9 от человека к человеку. Также не обнаружено эпидемиологической связи между всеми случаями заболеваний. Нет сообщений и о случаях массового заболевания гриппом H7N9 домашней птицы. Специалисты заверяют, что опасный вирус погибает при термической обработке, и призывают население не паниковать, избегать контактов с живой птицей, более тщательно готовить продукты из мяса птицы.