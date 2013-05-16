Налог на роскошь может затронуть владельцев 3-комнатных квартир

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал глава комитета по статистике и аналитике Лиги экспертов Украины Андрей Гусельников на пресс-конференции.

По его словам, налог должны будут платить собственники жилья, стоимость которого выше 1,2 млн грн (или 150 тыс. долл).

Гусельников считает, что, по логике законопроекта, собственники квартир, исходя из их предположительной стоимости, должны будут заказать оценку своего жилья, чтобы определить, нужно ли им платить налог.

При этом он предполагает, что квартира будет оцениваться не по рыночной стоимости, а по оценочной, которая может превышать рыночную.

«Под эту категорию богатства попадает достаточно большое количество квартир. Это весь эконом-класс, который строился с начала 2000-х годов до 2012 года. Практически все трехкомнатные квартиры сюда попадают от 100 кв. м и выше. Минимальная стоимость квартир на Троещине или Борщаговке - 1450 долл./кв.м», - сказал представитель Лиги экспертов Украины.

Он добавил, что порядка 20% квартир в Киеве, построенных в двухтысячные годы, попадут в разряд роскоши.

Гусельников отметил, что сумма налога будет небольшая, и высказал опасения, что стоимость оценки квартиры или будет равна сумме налога, или даже превысит ее.

Представитель Открытого клуба независимых оценщиков Андрей Филин уточнил, что в документе не уточняется, по какой стоимости — рыночной или оценочной — будет исчисляться налог.

Он предполагает, что если это будет оценочная стоимость, устанавливаемая государственными органами для разных категорий жилья, то «например, «хрущевки» в центре Киева можно будет легко отселить».

«Налог будет достаточно ощутим для того, чтобы люди отказались от недвижимости, продали и съехали», - считает Филин.

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Эксперты отметили, что в последнее время в сфере оценки недвижимости появилось около 20 законопроектов, которые направлены на монополизацию рынка оценки, сокращение количества оценщиков, подорожание оценочных услуг и ухудшение их качества.

«Постановление Кабинета министров №231, законопроект о налоге на роскошь и законопроект Министерства доходов и сборов — все завязывается на схемах, в которых будет очень небольшое количество субъектов оценочной деятельности», - сказал Гусельников.

Он уточнил, что, согласно постановлению Кабмина №231, с 1 августа 2013 года на рынке останется не более 150-200 компаний из работающих сегодня 10,7 тысяч из-за новых требований к обучению оценщиков. Поскольку неизвестно, какие вузы обучают оценщиков для целей налогообложения недвижимости, непонятно, кто получит доступ к обучению, а значит, будет работать по новым правилам.

Гусельников отметил, что если сегодня емкость рынка оценочных услуг составляет около 200 млн грн при средней стоимости оценки недвижимости 300-400 грн, то после подорожания услуг до 2-3 тыс. грн емкость рынка может вырасти до 1 млрд грн.

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Справка УНИАН. Законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения предметов роскоши» был внесен народным депутатом Спиридоном Килинкаровым (КПУ) 20 февраля 2013 года взамен налога на недвижимость, введенного с 1 января 2013 года.

В частности, документом предлагается облагать налогом квартиру стоимостью более 1000 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года, общая площадь которой превышает 200 кв. м;

дачный или садовый дом, коттедж или жилой дом усадебного типа стоимостью более 2500 размеров минимальной заработной платы, общая площадь которого превышает 500 кв. м;

объекты жилой недвижимости, находящиеся в собственности одного налогоплательщика, стоимостью свыше 3000 размеров минимальной заработной платы, общая площадь которых превышает 600 кв. м;

нежилые помещения, находящиеся в собственности одного налогоплательщика, стоимостью более 2000 размеров минимальной заработной платы, общая площадь которых превышает 500 кв. м;

нежилые помещения, расположенные на земельном участке, на котором расположены дачный или садовый дом, коттедж или жилой дом усадебного типа стоимостью более 2500 размеров минимальной заработной платы, общая площадь которого превышает 500 кв. м.

Для объектов жилой и нежилой недвижимости ставка налога составит 0,5% от оценочной стоимости объекта недвижимости.

Планируется, что сумма налога на объекты налогообложения самостоятельно исчисляется налогоплательщиком по состоянию на 1 января отчетного года и отражается физлицом в годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.