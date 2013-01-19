Оппозиция предлагает обложить налогом яхты, вертолеты и мощные автомобили

Как сообщается на сайте парламента, авторами соответствующего законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (о налогообложении отдельных транспортных средств, которые могут быть отнесены к предметам роскоши)" (№ 1230) являются народные депутаты Украины Андрей Павловский, Владимир Арьев и Александр Бригинец (фракция «Батькивщина»).

Законопроектом предлагается дополнить Налоговый кодекс новым разделом VІІ-1 о налогообложении отдельных транспортных средств, которые могут быть отнесены к предметам роскоши. Так, согласно законопроекту, к объектам налогообложения будут относиться: легковые автомобили с объемом цилиндров двигателя свыше 3510 куб. сантиметров и мотоциклы с объемом цилиндров двигателя свыше 800 куб. сантиметров (по ставке 10% минимальной заработной платы за 100 куб. см.).

Кроме того, в соответствии с законопроектом под налогообложение попадут также суда (яхты и другие плавучие средства для досуга или спорта), зарегистрированные в Государственном судовом реестре Украины или в Судовой книге Украины, оснащенные стационарным или подвесным двигателем (двигателями) мощностью свыше 55 кВт (кроме использовавшихся более 20 лет) – по ставке 10% минимальной заработной платы за 1 кВт мощности двигателя или двигателей, а также самолеты и вертолеты, зарегистрированные в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины или в Реестре государственных воздушных судов Украины (по ставке 0,5% минимальной заработной платы за каждый килограмм максимальной взлетной массы).

Как считает один из авторов законопроекта А.Бригинец, этот налог не только наполнит госбюджет, но и положительно повлияет на ситуацию на дорогах.

«Подавляющее большинство используемых в Европе авто - это автомобили с объемом двигателя в 1,5 л. Такие автомобили создают меньше заторов и выбрасывают в атмосферный воздух меньше выхлопных газов, в отличие от больших машин, входящих в категорию легковых. Таким образом, все, кто живет по европейским нормам в Украине, не попадают под дополнительное налогообложение. Речь идет лишь о тех, кто любит выставлять свое богатство на показ. Так пусть они за эту публичную демонстрацию богатства и платят дополнительные деньги», - считает А.Бригинец, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

Также депутат убежден, что одной из причин заторов в Киеве являются именно крупные легковые автомобили, которые «не только занимают место как два маленьких, но и ездят крайне нагло».