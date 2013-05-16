«Газпром» приступил к строительству компрессорной станции «Казачья»

Об этом сообщили УНИАН в управлении информации компании.

«15 мая в Краснодарском крае началось строительство компрессорной станции (КС) «Казачья». В настоящее время ведется сооружение фундамента под производственными объектами будущей станции. Начало строительства КС «Казачья» — важный этап реализации проекта по сооружению газотранспортной системы «Южный коридор», необходимой для обеспечения подачи газа в «Южный поток», а также газификации центральных и южных регионов России», - говорится в сообщении.

Отмечается, что суммарная проектная мощность КС «Казачья» составит 200 МВт. Помимо транспортировки газа, она будет обеспечивать его очистку от влаги и примесей. Ежегодная производительность станции - 63 млрд куб. м газа. Восемь газоперекачивающих агрегатов «Казачьей» будут подавать газ под давлением 11,8 МПа на КС «Русская». Оттуда газ будет поступать в «Южный поток».

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Как сообщал УНИАН, 29 января «Газпром» раскрыл суммарные расходы на строительство экспортной трансчерноморской магистрали «Южный поток».

Первоначально «Газпром» оценивал расходы на строительство морского и трансбалканского участков трубопровода в 16 млрд евро, не исключая, что затраты могут вырасти, увеличивая и без того критикуемый аналитиками за чрезмерную раздутость бюджет концерна.

В опубликованной на сайте компании справке о долгосрочной инвестпрограмме говорится, что компании предстоит потратить еще 509,585 млрд рублей (12,6 млрд евро) до 2017 года на газопроводы по территории РФ, чтобы подключить "Южный поток" к северным месторождениям углеводородов.

Таким образом, общий бюджет амбициозного проекта стремится к 29 млрд евро, превышая ожидания аналитиков, которые оценивали его на уровне 24-25 млрд евро. Часть расходов на морской и трансбалканский участки магистрали возьмут на себя партнеры «Газпрома».

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Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода в обход территории Украины через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы — «Южный поток», сооружение которого началось в декабре прошлого года.

Проект строительства газотранспортной системы (ГТС) «Южный коридор» реализуется Группой «Газпром» в целях обеспечения ряда регионов центральной и южной России дополнительными объемами природного газа для развития промышленности, коммунального хозяйства, расширения газификации, а также в целях обеспечения подачи газа в «Южный поток».

Проект реализуется на территории восьми субъектов РФ: Нижегородской области, Республики Мордовия, Пензенской области, Саратовской области, Волгоградской области, Воронежской области, Ростовской области и Краснодарского края.

Общая протяженность трассы газотранспортной системы составит 2506,2 км. В рамках реализации проекта предполагается строительство 10 КС общей мощностью 1516 МВт. Пропускная способность системы газопроводов «Южный коридор» составит 63 млрд куб. м газа в год. Проект планируется реализовать до конца 2017 года.

В настоящее время самой мощной компрессорной станицей в мире является КС «Портовая». Ее суммарная мощность 366 МВт, рабочее давление — 220 атмосфер, расстояние транспортировки — свыше 1200 км. Станция расположена в бухте Портовая в районе г. Выборг Ленинградской области и обеспечивает транспортировку газа по «Северному потоку».