Эксперт: «Южный поток» грозит Украине потерей $ 1,5 миллиардов в год

Строительство российского газопровода «Южный поток» серьезно ударит по украинской газотранспортной системе, которая может потерять до половины нынешних объемов транзита. Об этом заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич во время круглого стола в Институте Горшенина.

«Южный поток» будет построен, это уже очевидно. Он будет построен, в том числе, и потому, что есть четкая линия Российской Федерации по строительству обходных трубопроводных маршрутов и созданию некоторой избыточной мощности по транзиту», - заявил Д. Марунич.

По его словам, введение в эксплуатацию «Южного потока» с предполагаемой мощностью 63 млрд кубометров станет жестким ударом по украинской газотранспортной системе и приведет к существенному сокращению транзита. «Он может привести к падению объемов транзита до 50% и, соответственно, к уменьшению поступлений от транзита с текущих 3 млрд долларов до 1,5 млрд долларов», - заявил он.

Эксперт считает, что Украине нужно быть готовой даже к «нулевому» варианту, который предполагает отказ России от транзита газа через ее территорию. В то же время эксперт предполагает, что «до этого все-таки не дойдет». «Наиболее реалистичный сценарий снижения объемов транзита – на 30-35% транзита и соответствующее падение поступлений в компанию «Укртрансгаз», - отметил Д. Марунич.

Эксперт уверен, что Украине необходимо с помощью европейского энергетического сообщества уменьшить мощности «Южного потока».

В свою очередь, глава правления альянса «Новая Энергия Украины» Валерий Боровик считает «Южный поток» блефом.

«Я считал и считаю, что «Южный поток» – это блефовый проект. И даже если он будет реализован, он станет откатопроводом», - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что до сих пор неизвестно, какой будет стоимость транспортировки газа по этому газопроводу, что означает, что у проекта нет финансового обоснования. По мнению В. Боровика, именно поэтому итальянская Eni до сих пор не подтвердила свое финансовое участие в «Южном потоке». Деньги на него не заложены ни в бюджете «Газпрома», ни в бюджете Российской Федерации, а строительство «Южного потока» может ударить по самому «Газпрому», резюмировал В. Боровик.