Киев переплюнул Америку 30-х годов

Мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ хочет разработать новый Генеральный план развития Киева с привлечением лучших мировых архитекторов, чтобы предотвратить хаотическую застройку города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

«Я сейчас хочу объявить конкурс и обязательно предусмотреть в нем участие архитекторов, в том числе и иностранных. Сколько бы это не стоило бюджету! Это могут быть либо выдающиеся архитекторы из Франции, потому что я был в Париже – там очень здорово решены эти вопросы, или из Бонна, или Лиссабона. Мы проведем конкурс, выясним, кто из них лучше, и видимо нам придется пользоваться их услугами, чтобы Генплан все-таки был сформирован. Это для того, чтобы, когда я уже не буду востребован, никто не смог из глав города сам по себе выдумывать, где ему нравится поставить памятник или дом», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он сравнил сегодняшнюю застройку Киева с хаосом, которого не знала Америка в 30-е годы. По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, «это было творчество каждого мэра, который приходил…».