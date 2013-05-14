Эксперт рассказал о пользе от объединения баз налоговой и таможни

Об этом идет речь в присланном УНИАН комментарии руководителя секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Андрея Забловского.

«Например, могут отменить справки, которые сначала брали налоговики, чтобы потом их передать таможенникам», - говорится в комментарии.

Вместе с тем, Забловский не исключил, что процесс интеграции информационных баз в краткосрочной перспективе может принести некоторые неудобства для предпринимателей по объективным причинам. «Однако ожидаемый рост операционной деятельности новосозданного министерства сможет быть полезным для государственного бюджета, если эти действия будут сопровождаться адекватным уменьшением фискального давления на бизнес», - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, ранее директор экономического департамента Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Юлия Дроговоз отмечала, что создание единой информационной базы Миндоходов будет способствовать упрощению прохождения таможенных процедур субъектами предпринимательства.

В марте Президент Украины Виктор Янукович утвердил положение о Министерстве доходов и сборов Украины, установив, что в составе министерства образуются и действуют подразделения налоговой милиции. Кроме того, глава государства возложил на министерство ряд функций, в том числе по администрированию единого социального взноса и контролю за своевременностью проведения расчетов в иностранной валюте. В основные задачи Миндоходов также входит обеспечение единой государственной налоговой и таможенной политики в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей, борьба с нарушениями таможенного и налогового законодательства, осуществление в рамках своих полномочий контроля за наполнением бюджетов и целевых фондов.

На Миндоходов также возложена ответственность за формирование государственной политики в сфере контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий. Кроме того, Миндоходов будет контролировать сферу наличных расчетов за товары (услуги), а также наличие лицензий на осуществление различных видов деятельности, подлежащих лицензированию или патентированию.

Ранее министр доходов и сборов Александр Клименко заявлял, что в ходе объединения ведомств в министерство будет использован лучший мировой опыт, в частности, опыт Великобритании.