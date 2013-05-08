В Украине стремительно растет количество интернет-пользователей

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

При этом, более 5 млн абонентов составляли домашние абоненты Интернет, что на 23,4% больше, чем в 1 квартале 2012 года.

Справка УНИАН. Сегмент Интернета в Украине последний год показывает стабильный рост числа абонентов: количество абонентов Интернет в 2012 году составило 5,063 млн чел (рост в сравнении с 2011 годом на 22,1%), в 2011 году - 4,178 млн чел (рост на 14,1%), в 2010 году - 3,661 млн (рост в сравнении с 2009 годом на 30,9%).

По оценке агентства iKS-Consulting, общее количество абонентов широкополосного доступа в Интернет в Украине в 2012 году по сравнению с 2011 годом выросло на 16,6% и составило более 6,98 млн чел.