Госстат подтвердил показатель инфляции 0,1%

Об этом сообщается на сайте Госстата.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в марте 2013 года по сравнению с февралем 2013 года составила 0%, против марта 2012 года зафиксирована дефляция в размере 0,8%, с начала года (март 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция в Украине составила 0,1%.

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

Госбюджет на 2013 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: инфляция (декабрь к дека\брю) – 4,8%, дефицит госбюджета – 3,2% ВВП, темпы роста ВВП – 3,4%.