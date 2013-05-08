На 9 мая в Украине будет тепло и сухо

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ветер на протяжении суток будет преобладать юго-восточный, 5-10 м/с. В Крыму ожидаются отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°, в восточных и Сумской областях местами 5-8° тепла, днем 23-28°.

В Киеве и области будет сухая погода. Температура в Киевской области ночью 9-14°, днем 23-28°. В Киеве температура ночью 12-14°, днем 25-27°.

8 мая температура воды в Черном и Азовском морях составляет 14-19°; в Днепре возле Киева 18°.