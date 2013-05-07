Синоптики прогнозируют 9 мая сухую погоду, до +28

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Укргидрометцентра Николай Кульбида на брифинге.

“С 7 по 11 мая существенных осадков мы не ожидаем. Преобладающий фон температуры в ночные часы - от 10 до 15 градусов тепла, в дневное время максимальная температура будет достигать 22-27 градусов, а на Закарпатье – до 30 градусов”, - сказал он.

Кульбида отметил, что 9 мая в Украине утром температура будет составлять 11-16 градусов, а днем повысится до 23-28 градусов, причем на юге и западе страны температура может быть и выше.

12 мая гидрометцентр прогнозирует прохождение атмосферного фронта через западные области Украины, что приведет к небольшим и умеренным дождям с грозами. На протяжении 13-14 мая дожди распространятся на восток, но их интенсивность будет незначительной.

Также Кульбида отметил, что на территории Украины продолжается паводок. Так, за выходные дни в Киеве максимальный уровень воды повысился на 170 см и составляет 656 см. Он добавил, что максимальный уровень воды в Днепре вблизи столицы может повыситься, максимум, на 10-15 см.

Он подчеркнул, что пик повышения уровня воды на Киевском водохранилище уже прошел, и вскоре начнется спад. Однако на протяжении следующих двух недель на реках в Ривненской и Волынской областях уровень воды будет находиться на опасных отметках.

Кульбида также добавил, что гидрометцентр ожидает пик прохождения весеннего половодья на реке Десна, что приведет к выходу воды на поймы и подтопление некоторых сельскохозяйственных территорий в селах вблизи реки.