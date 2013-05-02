Количество желающих пересечь таможенную границу Украины увеличилось в три раза

17:34, 02 мая 2013
Общество
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В связи с майскими праздниками количество желающих пересечь таможенную границу Украины увеличилось за последние двое суток, в среднем, в три раза, сообщает пресс-служба Министерства доходов и сборов.

Пассажиропоток в пункте «Бачевск-Троебортное» увеличился более чем в 7 раз / Фото: customs.kr.ua

Согласно сообщению, наибольший пассажиропоток зафиксирован на украинско-российской границе. Так, в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск-Троебортное» Сумской таможни пассажиропоток на въезд в Украине увеличился более чем в 7 раз.

Также сообщается, что таможенные пункты Украины работают в усиленном режиме, и все таможенные процедуры проводятся быстро и без задержек. Для предотвращения очередей и упрощения процедуры пересечения границы в этом пункте органами Государственной пограничной службы организована работа 8 полос движения, увеличено количество инспекторов в пункте пропуска, организованы выносные рабочие места для таможенников непосредственно на полосах движения.

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