В Донецке липовые милиционеры паслись на студентах, подбрасывая им наркотики

В Донецке задержана группа псевдомилиционеров, которые подбрасывали студентам наркотики, а потом требовали у них крупные суммы денег в качестве откупа от уголовной ответственности.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, преступная группа из троих человек изготовила поддельные удостоверения сотрудников органов внутренних дел и на собственном автомобиле ездила по крупным городам Донецкой области, совершая преступления против студентов.

Так, злоумышленники находили места массового скопления молодежи, вычисляли студентов младших курсов, незаконно их задерживали, подбрасывая им запрещенные вещества, а затем звонили родственникам своих жертв и предлагали за деньги «решить вопрос». Также псевдомилиционеры караулили студентов у аптек, дожидались пока те выйдут с покупкой, заламывали руки, обыскивали и убеждали ребят, что те приобрели наркотикосодержащие препараты, оборот которых в Украине ограничен.

Задержанные оказывали на студентов психологическое давление, грозили крупными неприятностями в виде постановки на учет в наркодиспансер, отчислением из ВУЗа и даже тюремным заключением. В итоге жертвы звонили родственникам, подтверждали им свою вину и просили помощи.

Чтобы потерпевшие не имели возможности обратиться в органы внутренних дел, злоумышленники заставляли их давать письменные «признательные показания», которые оставляли у себя в качестве залога.

Перед задержанием злоумышленников в течение месяца сотрудники УБОП задокументировали десять фактов их противоправной деятельности. В зависимости от социального статуса семьи потерпевших, вымогаемые суммы колебались от одной до десятков тысяч гривен.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста.