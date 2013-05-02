В Черкассах чиновника мэрии «поймали за руку» с 26-тысячной взяткой

В Черкассах работники СБУ задержали во время получения взятки одной из руководителей структурных подразделений Черкасского горисполкома.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе УСБУ в Черкасской области, должностное лицо, злоупотребляя служебным положением, требовало от частного предпринимателя 50 тыс. грн взятки за согласование документации по размещению временных сооружений розничной торговли.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника «на горячем», во время получения им части взятки в размере 26 тыс. грн.

По материалам СБУ прокуратурой Черкасской области открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.