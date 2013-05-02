В страшном ДТП в Умани погибли два человека
12:59, 02 мая 2013Общество
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В городе Умань Черкасской области во время ДТП погибли два человека, еще двое получили травмы.
Машина врезалась в дерево и перевернулась / Фото: zakarpattya.net.ua
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области, авария произошла сегодня ночью.
22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2101 не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП автомобиль перевернулся, водитель и его 19-летняя пассажирка получили смертельные травмы и погибли на месте.
Еще двое пассажиров, 27 и 24 лет, получили черепно-мозговые травмы и ушибы туловища.
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