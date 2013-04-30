В Киеве председатель строительного кооператива одурачила 78 граждан

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Святошинского района Киева, установлено, что председатель правления на протяжении 2006-2008 годов заключала договора на приобретение жилья, по условиям которых граждане платили первый взнос в размере 30% от стоимости квартиры.

Как установлено в ходе следствия, злоумышленница предоставляла клиентам неправдивую информацию относительно привлечения их средств для строительства жилых домов в Киеве, г. Вишневом и с. Софиевская Борщаговка (Киевская область) и предоставления им в дальнейшем как членам кооператива квартир.

Условия договоров женщина не выполнила, ни одной квартиры граждане не получили.

От преступных действий председателя правления пострадали 78 граждан, им нанесен ущерб на общую сумму почти 8,5 млн грн.

Приговором суда женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины «Злоупотребление властью или служебным положением», наложен штраф в размере 340 тыс. грн с лишением права занимать отдельные должности сроком на 3 года.

Во время досудебного и судебного следствия бывшая председатель правления частично возместила ущерб потерпевшим.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и взыскал в их пользу более 5 млн грн компенсаций.