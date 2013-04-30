Таможенники рассказали, как контрабандисты соблазняют их Айфонами

Сотрудники таможенных органов Министерства доходов и сборов Украины с начала года изъяли 231 незаконно провезенный на территорию Украины телефонный аппарат, преимущественно IPhone (67% от общего объема контрабанды телефонов), на общую сумму 520 тыс. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

По наблюдениям специалистов министерства, в 98% случаев организаторами контрабанды становятся граждане. «Типичный контрабандист – это турист, который возвращается в Украину самолетом и проносит в чемодане по «зеленому коридору» несколько телефонов IPhone. Однако при проверке попадается и тут же стремится «расплатится» с таможенником одним из телефонов. Но под действием обстоятельств сознается в правонарушении», - разъяснили в Миндоходов.

В министерстве составили рейтинг способов контрабанды дорогих телефонов. Порядка 44% всех случаев контрабанды фиксируется на «зеленом коридоре» (общая сумма контрабанды с начала года - 303,8 тыс. грн), в 37% случаев используются средства экспресс-доставки (132,4 тыс. грн), в 14% случаев наличие телефонов не декларируется (сумма контрабанды с начала года - 70 тыс. грн.)

Как сообщал УНИАН, в январе министр доходов и сборов Александр Клименко, выступая на первом видео-совещании с руководителями региональных подразделений и центрального аппарата налоговой и таможенной служб, назвал в числе первоочередных задач налоговиков и таможенников борьбу с контрабандой и налоговыми ямами. В 1-м квартале 2013 года объем нарушений, установленный сотрудниками Министерства доходов и сборов Украины, в рамках проверки соблюдения таможенных правил украинскими предпринимателями в гривневом эквиваленте составил 90 млн грн. В рамках операции «Госграница - 2013», стартовавшей 14 февраля по распоряжению министра Александра Клименко, Миндоходов привлекло в бюджет 68,9 млн грн.