СМИ: Apple выпустит сенсорные наручные часы

Гаджет уже получил неофициальное название iWatch и, по неподтвержденным данным, получит сенсорный дисплей с диагональю 1,5 дюйма и встроенный модуль беспроводной связи Bluetooth 4.0, который обладает пониженным энергопотреблением, сообщает Росбалт.

Вполне возможно, часы Apple будут тесно интегрированы с iPhone, iPad и iPod, передает портал Supreme2. На экране нового гаджета будет отображаться различная сервисная информация, а также пропущенные звонки, SMS, сообщения из социальных сетей, электронная почта, календарь, погода, навигация, чат и многое другое.

Часы также могут выступить и в роли управляющего элемента для смартфона или планшета. Не трудно догадаться, что многочисленная армия фанов "яблочной" продукции уже с нетерпением ждет выхода на рынок этого устройства, но официального подтверждения этой информации от Apple пока не поступало.