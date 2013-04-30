Украинцы сдали кровь для больных детей

24 апреля, в Киеве завершилась акция социального проекта "Краплина крові - життя людини", которая помогает донести до общественности мысль о необходимости восстановления института добровольного донорства в Украине и рассказать, что один добрый поступок может спасти несколько жизней. К сожалению, это касается только взрослых людей – для лечения маленьких пациентов нужна кровь двух и более доноров.

При этом острая потребность детей в донорской крови до сих пор оставлена без внимания. За три года в акциях проекта "Краплина крові - життя людини" приняли участие более 700 добровольных доноров, среди которых большое количество известных украинцев. А именно: Дарья Малахова, Маричка Падалко, Екатерина Серебрянская, Денис Силантьев, Алена Шоптенко, Валерий Харчишин, Ольга Фреймут, победители шоу «Голос країни» Иван Ганзера и «Українамає талант» Виктор Гладценко.

Как заявляют организаторы, именно звезды являются лучшим примером ответственного отношения к социальным проблемам и подтверждают на собственном опыте, что быть донором не только престижно, но и почетно.

В этот раз привлечь внимание к проблеме донорства в Украине пришла народная артистка Украины Нина Матвиенко с дочерью Антониной.

«Наша нация в очень плохом состоянии. Нас становится все меньше и меньше. Именно одна капля крови спасает жизни тысяч детей. Пусть будет этот проект благословенным, чтобы мы получили ту помощь для детей, на которую рассчитываем», - заявила Нина Матвиенко.

«Никто бы не хотел, что бы наши дети болели, но это, к сожалению, случается. Взрослые в силе предостеречь детей от недугов, или же сделать все возможное, чтобы спасти детскую жизнь. Именно поэтому мы обратили внимание на клинику ОХМАТДЕТ. Мы посмотрели статистику – среди свыше 18 тыс. детей, которые были пациентами клиники в 2012 году, более 11 тыс. нуждались в донорской крови и более тысячи нужна донорская кровь ежедневно», - заявила Ирина Хворостяная, маркетинг директор компании «LG ElectronicsУкраїна».

Как известно, один донор может спасти жизнь нескольким людям, но с детьми ситуация более критична. Ведь одному ребенку требуется несколько доноров. За прошлый год с помощью проекта было собрано более 150 литров крови.

«Сегодняшняя акция несет и медицинский, и общественный, и политический характер. Раз уж украинский народ заявил о том, что причисляет себя к европейцам, то наши поступки тоже должны быть европейскими. Акция очень важная, ведь кровь – это лекарство, которое спасает жизнь. К сожалению, наука пока не придумала, как это лекарство заменить. Поэтому мы сегодня заявляем, что мы европейцы. Мы хотим помогать себе, своей семье и своей стране», - говорит главный врач Национальной детской специализированной больницы «ОХМАТДЕТ» Юрий Гладуш.

В 2012 году прошло шесть акций по сбору донорской крови, а в позапрошлом – три.Акция в 2013 году юбилейная – десятая. Организаторы планирую проводить акции по сбору донорской крови в предпоследнюю неделю каждого месяца, а именно в понедельник и среду.

«Проект призывает людейсдавать кровь не только во время проведения акций, но и помимо акции. В клинике ОХМАТДЕТ есть горячая телефонная линия, куда можно позвонить и узнать всю информацию о донорстве. Мы планируем сделать донорство традицией, когда украинцы будут считать за честь - прийти и сдать кровь» - подытожила Хворостяная.

Главный врач детской клиники заявил, что обычный ребенок, который лечиться в ОХМАТДЕТе, требует по 50-60 переливаний крови, а клиника в целом - тонны.