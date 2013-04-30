На праздники в Украине будет держаться чрезвычайная пожарная опасность
11:58, 30 апреля 2013Общество
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1-7 мая почти по всей Украине удержится чрезвычайная пожарная опасность.
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1-7 мая в Крыму, в восточных, южных, центральных областях, местами в западных и северных областях удержится чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
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