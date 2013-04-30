На праздники в Украине будет держаться чрезвычайная пожарная опасность

1-7 мая почти по всей Украине удержится чрезвычайная пожарная опасность.

1-7 мая в Крыму, в восточных, южных, центральных областях, местами в западных и северных областях удержится чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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