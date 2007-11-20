У Януковича считают, что цены на жилье уперлись в ”потолок”
Рекомендуют покупать землю...
|Владимир ЯЦУБА
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня журналистам.
По словам министра, прогнозы некоторых экспертов о повышении стоимости жилья на вторичном рынке Украины необоснованные.
«Все, кто хотел вложить деньги в недвижимость, уже сделали это», - сказал В.ЯЦУБА.
При этом он отметил, что на сегодня выгоднее вкладывать средства в приобретение земельных участков.
В.ЯЦУБА добавил, что на сегодня в дефиците однокомнатные квартиры и дешевое жилье. Поэтому люди заинтересованы в покупке жилья в пригороде Киева, Днепропетровска, Одессы и других областных центров, что приведет к развитию городов-спутников.
Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития и строительства своим приказом (№272 от 22 октября т.г.) утвердило опосредованную стоимость жилья в Украине на уровне 3 388 грн. за 1 кв.м.