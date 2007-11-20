У Януковича считают, что цены на жилье уперлись в ”потолок”

Министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА считает, что стоимость квадратного метра жилья в Украине достигла «потолка».

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня журналистам.

По словам министра, прогнозы некоторых экспертов о повышении стоимости жилья на вторичном рынке Украины необоснованные.

«Все, кто хотел вложить деньги в недвижимость, уже сделали это», - сказал В.ЯЦУБА.

При этом он отметил, что на сегодня выгоднее вкладывать средства в приобретение земельных участков.

В.ЯЦУБА добавил, что на сегодня в дефиците однокомнатные квартиры и дешевое жилье. Поэтому люди заинтересованы в покупке жилья в пригороде Киева, Днепропетровска, Одессы и других областных центров, что приведет к развитию городов-спутников.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития и строительства своим приказом (№272 от 22 октября т.г.) утвердило опосредованную стоимость жилья в Украине на уровне 3 388 грн. за 1 кв.м.