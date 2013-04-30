Министр АПК за прошлый год задекларировал свыше 224 тысяч грн дохода

При этом, заработная плата министра за прошлый год составила 218 388 гривен, а доходы от научно-преподавательской деятельности – 1 566 гривен. За 2012 год Присяжнюк получил 3 052 гривен дивидендов и процентов.

Также Николай Присяжнюк задекларировал земельный участок в Буче Киевской области размером 27 соток, две квартиры в Киеве по 325,1 и 203,6 квадратных метров и квартиру в Житомире 74,58 квадратных метров. В собственности членов его семьи имеются две квартиры по 72,8 квадратных метров, два места для парковки машин и апартаменты в Крыму.

В собственности министра находится также два автомобиля - Mercedes Benz S550 2010 года и Maserati-4200 2008 года, а в собственности членов семьи Mercedes Benz R350 2008 года, Cadillac Escalade-6199 2007 года и Renault Duster-1461 2012 года.

Номинальная стоимость ценных бумаг Николая Присяжнюка составляет 6 986 560 гривен, а сумма средств на счетах в банках и других финансовых учреждениях – 40 877 284 гривен, полученных от коммерческой деятельности предыдущих лет. В графе «Сведения о финансовых обязательствах» Николая Присяжнюка задекларированы расходы на содержание имущества в сумме 250 тыс. грн, в его семье - 150 тыс. грн.

Николай Присяжнюк никогда не был бедным человеком и всегда декларировал высокий уровень доходов, большинство которых получал от реализации ценных бумаг и корпоративных прав, приобретенных во времена, когда он еще до работы в органах государственной власти успешно занимался коммерческой деятельностью.

До финансового кризиса Присяжнюк на банковских счетах держал немалые суммы, которые в свою очередь приносили ему значительные доходы. В частности, в 2003 году он задекларировал доход 4 037 922 гривен, а члены его семьи 6 491 994 гривен. В следующем, 2004 году Присяжнюк задекларировал 12 518 315 гривен дохода. В 2008 году он получил 3 351 593 гривен совокупного дохода, а в 2009 году – 2 422 447 гривен. В 2011 году Николай Присяжнюк получил 7 959 726 гривен дохода, а члены его семьи - 585 558 гривен.