Члены "автозаправочной банды" познакомились в колонии

Как сообщили УНИАН пресс-офицер Управления борьбы с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Харьковской области Светлана Баркова, в субботу, 27 апреля, преступники совершили нападение на одну из АЗС в Харькове. Оператор заправки успел нажать «тревожную кнопку» и заблокировать дверь офиса, поэтому преступники не смогли попасть в помещение, где хранилась выручка. Однако бандиты через окно выстрелили в оператора. С огнестрельным ранением мужчина госпитализирован и прооперирован.

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В тот же день сотрудники УБОП в Харьковской области задержали трех членов преступной группы на квартире, которую они снимали в Харькове.

Как выяснили правоохранители, все задержанные раньше уже были неоднократно судимы за совершение тяжких преступлений (умышленное убийство, разбои, бандитизм, незаконное использование огнестрельного оружия).

В состав группы входили уроженцы Харьковской и Житомирской областей, а также Курской области России. Они познакомились и спланировали свои преступные действия в колонии, где отбывали наказания.

По данным милиции, члены этой преступной группировки в течение 2011–2013 годов совершали с использованием огнестрельного оружия разбойные нападения на АЗС в Харькове и Киеве.

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По этому факту правоохранители возбудили уголовное производство по ч.3 ст.187 УК Украины (разбой). В настоящее время уже доказана причастность задержанных к шести аналогичным ограблениям.