Банда, грабившая дальнобойщиков, пыталась откупиться при задержании

Об этом сообщили сегодня УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в области.

Как уточнили в облУВД, «оперативники в течение месяца следили за злоумышленниками и на текущей неделе задержали с поличным при ограблении водителя грузового автомобиля из Приднестровья». «Нападали и грабили бандиты прежде всего водителей грузовых автомобилей, прибывающих из других регионов, которые обычно не вызывали милицию, не тратили время на написание заявлений, а уезжали по маршруту или к себе на родину», - добавили в милиции.

Злоумышленники по ночам нападали на водителей-дальнобойщиков и забирали крупные суммы денег - от 50 до 250 тыс. грн. При грабежах члены ОПГ пользовались методами конспирации и расставляли наблюдателей на трассе.

Правоохранители установили причастность членов этой организованной преступной группы к совершению 16 разбойных нападений. «В состав группировки входили двое кавказцев, один уроженец Бессарабии и 60-летний одессит по кличке «Дед», работавший таксистом и наладивший преступную схему. Раньше он был связным у местного криминального авторитета и опекал мошенников, промышлявших на автовокзале», - сообщили в милиции.

В облУВД также отметили, что рекетиры пытались откупиться от группы захвата, предлагая сотрудникам спецподразделений «решить вопрос на месте».

По фактам разбойных нападений начато уголовное производство по признакам статьи 187 (разбой, совершенный группой лиц) УК Украины.