Опасная банда ликвидирована в Запорожье

Как сообщили УНИАН в руководстве ГУ МВД Украины в Запорожской области, местонахождение членов группы оперативники установили на прошлой неделе — после того, как в Жовтневом районе Запорожья четверо мужчин в масках, вооруженные пистолетом и гранатой, напали на местного жителя, избили его и завладели его автомобилем.

«По данному факту было открыто уголовное производство, начато досудебное расследование, в ходе которого было установлено, что похожее разбойное нападение полтора месяца назад было совершено в г. Бердянск: также четверо в масках с пистолетом и гранатой ворвались в частный дом местного жителя и пытками вынуждали его отдать деньги», - рассказали в ГУ МВД Украины в Запорожской области.

В результате оперативных действий и анализа полученной информации были установлены личности и местонахождение членов преступной группы, после чего в ходе спецоперации члены преступной группы были задержаны, граната и 2 пистолета, с которыми совершались разбойные нападения, изъяты.

На сегодняшний день действия членов преступной группы квалифицированы, как совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 187 и ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины – «Разбойное нападение, с проникновением в жилье и применением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего» и «Завладение транспортным средством с применением насилием опасным для жизни и здоровья потерпевшего».

Члены преступной группы проверяются на причастность к совершению ряда других преступлений.