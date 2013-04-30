Прокуратура обжалует мягкий приговор нотариусу

Об этом сообщил государственный обвинитель по делу Александр Гриненко, проинформировали УНИАН в пресс-службе прокуратуры Оболонского района столицы.

Следствием установлено, что 29-летняя нотариус Киевского городского нотариального округа, пользуясь доверием клиентов, одалживала у них средства, обещая вернуть с 10% прибылью.

Однако, как выяснилось, со своими заемщиками женщина рассчитывалась поддельной доверенностью на пользование имуществом и землей.

«Некоторым потерпевшим злоумышленница предоставляла поддельные копии правоустанавливающих документов на земельные участки под Киевом, которые в действительности принадлежали другим людям», - заметил А.Гриненко.

По словам прокурора, таким способом женщина обманула семь граждан на общую сумму более 6 млн грн. «В дальнейшем эти средства она потратила в ночных клубах, ресторанах и салонах красоты», - отметил А.Гриненко.

Приговором Оболонского райсуда столицы женщина-нотариус признана виновной по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и по ч. 1 ст. ст. 358 (подделка документов) и приговорена к 6 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.

«Государственное обвинение настаивало на более строгом наказании для мошенницы, и поэтому обжалует приговор в апелляционной инстанции», – отметил А.Гриненко.