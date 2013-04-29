В Севастополе 9 мая покажут боевую технику
В Севастополе 9 мая впервые за последние годы во время празднования Дня Победы пройдет боевая техника.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир Яцуба.
«По моему предложению министры обороны России и Украины дали свое «добро» на прохождение техники в городе Севастополе. Это будет по 10 единиц техники с одной и другой стороны», - сказал глава города.
Он добавил, что «разметку мы уже делаем, готовим две репетиции (репетиции торжественного прохождения войск гарнизона и боевой техники - УНИАН)».
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, украинский флот при прохождении 9 мая по центральным улицам Севастополя, как планируется, представит бронетранспортеры БТР-80, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» и гаубицы 2А36 «Гиацинт». В пресс-центре добавили, что сегодня вечером (в 22.00) в Севастополе пройдет тренировка по прохождению боевой техники.
В тренировке примет участие боевая техника Военно-морских сил Украины и Черноморского флота России.
Как сообщал УНИАН, в Севастополе в параде 9 мая примут участие около 1,5 тыс. военнослужащих от ВМС Украины, ЧФ России, войск Воздушной обороны Украины, внутренних войск МВД Украины и Государственной пограничной службы Украины.