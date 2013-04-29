В Севастополе 9 мая покажут боевую технику

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир Яцуба.

«По моему предложению министры обороны России и Украины дали свое «добро» на прохождение техники в городе Севастополе. Это будет по 10 единиц техники с одной и другой стороны», - сказал глава города.

Он добавил, что «разметку мы уже делаем, готовим две репетиции (репетиции торжественного прохождения войск гарнизона и боевой техники - УНИАН)».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, украинский флот при прохождении 9 мая по центральным улицам Севастополя, как планируется, представит бронетранспортеры БТР-80, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» и гаубицы 2А36 «Гиацинт». В пресс-центре добавили, что сегодня вечером (в 22.00) в Севастополе пройдет тренировка по прохождению боевой техники.

В тренировке примет участие боевая техника Военно-морских сил Украины и Черноморского флота России.

Как сообщал УНИАН, в Севастополе в параде 9 мая примут участие около 1,5 тыс. военнослужащих от ВМС Украины, ЧФ России, войск Воздушной обороны Украины, внутренних войск МВД Украины и Государственной пограничной службы Украины.