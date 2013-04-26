В Донецке продадут квартиры должников за воду

Средства от продажи жилья пойдут на погашение задолженности перед «Донецкгорводоканалом» и другими коммунальными предприятиями, а оставшаяся от продажи сумма будет возвращена должникам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КП «Донецкгорводоканал».

В сообщении отмечается, что две квартиры по улице Кирова и на Ленинском проспекте арестованы Государственной исполнительной службой за многотысячные долги жителей перед водоканалом.

В обеих квартирах задолженность за услуги водоканала превысила 10 тыс. грн. Согласно закону Украины «Об исполнительном производстве», такой суммы долга за коммунальные услуги достаточно, чтобы лишить должника жилья.

Арестованная двухкомнатная квартира по улице Кирова - это не единственная жилплощадь семьи, имеющей еще одну квартиру в Донецке. Задолженность только за услуги водоканала на сегодняшний день составляет 10,661 тыс. грн. Решение суда в пользу водоканала было вынесено в ноябре, однако Государственная исполнительная служба отсрочила наложение ареста на жилье, поскольку жительница гарантировала погашение всей задолженности после осуществления сделки по продаже жилплощади. Тем временем частичное взыскание текущих начислений велось из заработной платы женщины. Однако за прошедшие месяцы долги за коммунальные услуги по этому адресу продолжали накапливаться, а продавать квартиру должница не спешила. Теперь это сделает Государственная исполнительная служба.

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Во втором случае жители арестованной квартиры по Ленинскому проспекту недоплатили за воду более 14 тыс. грн. При этом трое жильцов, проживающих по этому адресу, - взрослые работоспособные люди, которых неоднократно предупреждали о накопившейся задолженности, и о том, что вынесено решение суда о принудительном взыскании долга.

«Однако за все это время никто из них ни разу не явился в исполнительную службу или в водоканал, не поинтересовался сложившейся ситуацией», – отметил юрист-консультант КП «Донецкгорводоканал» Константин Мартынов.