Документы последнего командира УПА пополнили электронный архив

На днях будем отмечать годовщину известного боя под Гурбами — наибольшего вооруженного столкновения войск НКВД и повстанцев с участием отделений УПА-Юг, командиром которой был В.Кук.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

К годовщине наибольшего боя УПА под Гурбами архив украинского освободительного движения avr.org.ua обнародовал фотографии из разных периодов жизни В.Кука, личные документы, в частности свидетельство о крещении, личную карточку Люблинского университета, диплом исторического факультета Киевского государственного университета, трудовую книжку и т. п.

Основу коллекции составляют документы из архива В.Кука, который был передан согласно его завещанию в 2007 году в Центр исследований освободительного движения. Тогда историки получили частный архив командира в объеме 2,5 тонны. На данный момент завершается оцифрование этого уникального источника информации.

«Впервые обнародовались письма Василия Кука к его жене Ульяне Крюченко. Также любопытны рукописи научных статей и фрагмент очерка "Истории ОУН", написанный Василием Куком в подполье в 1954 году, заметки генеалогических исследований о его семье. Особую ценность составляют отчеты о наибольшем в истории УПА бое под Гурбами в апреле 1944 года, где повстанческие силы УПА-Юг возглавлял Василий Кук. В частности, документы содержат карты боя и Бущанского прорыва», - рассказал руководитель архива Центра исследований освободительного движения Сергей Погорельчук.

В коллекции - воспоминания В.Кука, записанные исследователями Григорием Демьяном и Дмитрием Куделей, письма к другим руководителям подполья и приказы В.Кука как Главнокомандующего УПА.

Любопытна и важна для понимания личности В.Кука размещенная в Э-архиве докладная записка председателя КГБ при Совете министров УССР Виталия Федорчука на имя первого секретаря ЦК КПУ Владимира Щербицкого, датированная 1973 годом, в которой описывается «опасная деятельность» В.Кука. «Через двадцать лет после ареста "Лемеха", когда главными противниками чекистов уже давно были диссиденты, а не повстанцы, руководитель КГБ Украины писал о нем как о "наиболее опасной личности в националистической среде"», - пишет исследователь Владимир Вятрович.

«Коллекция - это целостный комплекс документов, которые помогут исследователям в изучении биографии Василия Кука. Это первая тематическая подборка документов, сформированная на основе разных фондов и архивов. Команда Электронного архива освободительного движения планирует периодически готовить такие подборки для удобства коллег", - отметил руководитель проекта Андрей Когут.

Напомним, что открытый в марте Электронный архив освободительного движения avr.org.ua является совместным проектом Центра исследований освободительного движения, Львовского национального университета имени Ивана Франко и Национального музея «Тюрьма на Лонцкого». Сегодня в Э-архиве доступны копии 10 184 документов.