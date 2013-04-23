На ТВi пропустили владельца, но выгнали журналистов (фото)

Об этом сообщает "Украинская правда".

В то же время экс-гендиректор ТВi Наталью Катеринчук на территорию не пустили.

Также новый гендиректор Артем Шевченко удалил из помещения всех журналистов, кроме тех, которые работают на телеканале ТВi.

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Владелец канала Кагаловский начал встречу с работниками телеканала.

До того состоялась встреча между сотрудниками ТВi и новым руководителем Шевченко и новым инвестором Александром Альтаманом.

Как сообщал УНИАН, , сегодня, 23 апреля, генеральный директор ТВі Н.Катеринчук заявила о рейдерской атаке на телеканал. «Это рейдерская атака на телеканал. Никто его не продавал, не изменял, и владелец Константин Кагаловский находится в Киеве. Ситуация будет улажена в ближайшие дни», - цитирует пресс-служба ТВі слова Н.Катеринчук.

Сегодня же с электронного почтового ящика пресс-службы телеканала ТВі поступило сообщение, что телеканал возглавил Артем Шевченко, а новым инвестором стал Александр Альтман. В сообщении сказано: «Новым генеральным директором телеканала ТВі стал Артем Шевченко. Он сменил в руководстве канала Наталию Катеринчук. Новым инвестором канала стал известен американский бизнесмен Александр Альтман».