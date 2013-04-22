Прокуратура нашла еще один финансовый «грешок» за экс-мэром Ялты

Прокуратура Крыма начала расследование против бывшего мэра Ялты Алексея Боярчука по подозрению в незаконном выделении двум фирмам участков по заниженной арендной ставке, в результате чего в бюджет города не поступили почти 300 тысяч гривен платежей.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Расследование начато на прошлой неделе и проводится по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением, которое привело к тяжелым последствиям).

Как сообщал УНИАН, А.Боярчук, который руководил Ялтой последние два года, в середине декабря 2012-го сложил с себя полномочия мэра, написав заявление об отставке. Обязанности мэра сейчас, в соответствии с законом, исполняет секретарь горсовета - регионал Сергей Илаш. Верховная Рада Украины назначила выборы в Ялте на 2 июня.

В начале апреля 2013 года прокуратура Крыма начала расследование против А.Боярчука по ч. 1 ст. 364 и ч. 3 ст. 365 УК (злоупотребление служебным положением и превышение служебных полномочий) по подозрению в незаконном предоставлении обслуживающему кооперативу земельного участка площадью 3 гектара стоимостью 10 миллионов гривен, а также предпринимателю - территорий под торговые павильоны на набережной курортного города.