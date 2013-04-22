Правительство не собирается включать печатный станок - нардеп

«Премьер говорил остро и критически, он говорил о том, какие есть проблемы и ошибки в правительстве. Но он говорил не только о том, что есть, а он говорил о путях выхода из кризиса. В частности о программе правительства: это защита и развитие национального товаропроизводителя, что является актуальным для всех европейских стран. Он говорил о импортозамещении. Стыдно нам сегодня покупать яблоки в Польше, когда Украина может самостоятельно обеспечить себя продуктами», - отметил Владимир Олейник.

Проведение реформ для улучшения экономической ситуации, не повлечет за собой рост цен для населения. «Премьер рассказывал о том, что правительство делает, и будет делать для повышения социальных стандартов, пенсий, зарплат. Но это будет происходить умеренными темпами, потому что если включить печатный станок, то будет инфляция. Нас критиковали и говорили, что это правительство допустит двузначную инфляцию. А сегодня или нулевая, или небольшая, или дефляция. Раньше говорили о том, что гривна не выдержит курс доллара, будет 10-12 грн, но мы держим», - отметил Владимир Олейник.

Также населению не стоит опасаться роста тарифов на коммунальные услуги. «Премьер сказал: мы не будем поднимать тарифы. В среднем тарифы на газ для населения у нас ниже, чем в России, Болгарии и Румынии. Мы должны найти выход из ситуации, поднимая заработную плату»,- отметил Владимир Олейник.