Гимназист попал под трамвай, убегая от полиции

Учащийся одной из кельнских гимназий, готовившийся учинить "кровавую бойню" в своей школе, погиб под колесами трамвая, убегая от полиции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на немецкие новостные телеканалы.

По их данным, о своем намерении "серьезно посчитаться кое с кем" 17-летний юноша рассказал нескольким приятелям, которые уведомили о возможном преступлении полицию. В ходе обыска в квартире, где проживал подозреваемый, полицейские нашли взрывчатку, оружие и патроны.

Как отмечают телеканалы, пока не известны детали происшествия, но, по словам очевидцев, молодой человек попытался скрыться и во время бегства попал под трамвай. В тяжелом состоянии он был доставлен в ближайшую больницу, где позже скончался от полученных травм.

Городская криминальная полиция ведет расследование данного дела.