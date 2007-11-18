Янукович в Донецке развел руками: не застрахован никто

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что в момент взрыва на шахте имени Засядько велись плановые работы, и никаких отклонений от плана работ не было.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил журналистам в Донецке.

«Предварительные выводы свидетельствуют о том, что в момент взрыва на шахте велись плановые работы, никаких отклонений от утвержденного плана работ, плана, согласованного с Госгортехнадзором, нет», - сказал премьер.

В то же время он подчеркнул, что окончательные выводы о причинах аварии сделает экспертная комиссия после изучения всех данных об аварии.

Премьер подтвердил, что, по последним данным, на шахте в результате взрыва погибли 33 горняка, остается неизвестной судьба 67. В шахте работает 57 отделений горноспасателей.

«Я думаю, что от подобных случаев в угольной промышленности не застрахована ни одна шахта в мире. Все аварии, которые происходят на шахтах, связаны с ведением горных работ, а стихия никого не щадит, она беспощадна», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что на шахте велись буровые работы с целью дегазации угольного пласта. «Именно дегазация угольных пластов создает условия наименьшей аварийности», - отметил В.ЯНУКОВИЧ. В то же время, по его словам, практически все пласты на Донбассе газообильны и взрывоопасны.

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул, что на шахте им. Засядько ведется не только дегазация угольных пластов, но и добыча метана с применением самых современных технологий. «Но эта авария в очередной раз напомнила о том, что человек перед стихией бессилен», - сказал он.

«Что касается государственной политики, то мы однозначно ставим перед собой задачу увеличения добычи угля. Нужно открывать новые шахты, и мы строим их, но не в достаточном количестве», - отметил премьер-министр.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что пробудет в Донецке до следующего заседания правительственной комиссии и пока не встретится с семьями пострадавших и погибших.

«Мы организовали все необходимые работы, вице-премьер Андрей КЛЮЕВ возглавляет рабочую группу, я сейчас окончательно изучу ситуацию. Возникли некоторые оперативные вопросы, и я посмотрю, как они будут решаться. Я в обязательном порядке встречусь с родственниками погибших и в обязательном порядке побываю в больнице», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Кроме того, он заверил, что госкомиссия будет решать оптимально все социальные вопросы в связи с аварией, которые предусмотрены украинским законодательством и трудовыми соглашениями шахтеров.

В данный момент на шахту имени Засядько прибыли руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Иван ПЛЮЩ.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в Донецке, на предприятии „Шахта имени А.Ф. Засядько”, на горизонте 1078 метров при проведении работ произошел взрыв метано-воздушной смеси. Всего на момент аварии в шахте работали 457 горняков.

В Донецк вылетела специальная Правительственная комиссия, в состав которой входят вице-премьер-министр А.КЛЮЕВ, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ и министр угольной промышленности Сергей ТУЛУБ.

Вместе с В.ЯНУКОВИЧЕМ в Донецк вылетели также исполняющий обязанности министра внутренних дел Михаил КОРНИЕНКО та министр охраны здоровья Юрий ГАЙДАЕВ.