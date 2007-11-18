На шахту имени Засядько прибыл Янукович
13:31, 18 ноября 2007Общество
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Премьер выйдет к представителям СМИ
На шахту имени А.Ф. Засядько в Донецке прибыл премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.
Как передает корреспондент УНИАН, он будет вести на шахте заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ознакомится с ходом спасательных работ и предоставлением помощи пострадавшим и их семьям.
Позже премьер выйдет к представителям СМИ.
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