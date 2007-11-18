На шахту имени Засядько прибыл Янукович

На шахту имени А.Ф. Засядько в Донецке прибыл премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, он будет вести на шахте заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ознакомится с ходом спасательных работ и предоставлением помощи пострадавшим и их семьям.

Позже премьер выйдет к представителям СМИ.