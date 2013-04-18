Эксперты прогнозируют украинской экономике египетский сценарий

В частности, по оценкам экспертов, критическим уровнем ЗВР Украины на сегодняшний день является отметка в 20 млрд. дол. Снижение резервов ниже этой отметки, по их мнению, приведет к серьезному ускорению негативных процессов в экономике и реализации египетского сценария в экономике, а также резкого роста стоимости заимствования капитала для экономики государства, сообщает ТСН.

"Правительство Украины сегодня имеют редкую возможность получения прогностической модели развития ситуации вокруг ЗВР на примере Египта. Анализ ситуации в этой стране свидетельствует об ошибочности подхода, связанного с расходованием средств ЗВР для поддержания курса египетского фунта в условиях невозможности выполнения условий МВФ для получения финансовой помощи из-за причин социальных рисков", - говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что выплата внешней задолженности Украины продолжает осуществляться путем новых заимствований, что влияет на размеры госдолга. По оценкам "Da Vinci AG", крайне тревожным фактором ситуации на валютном рынке Украины является растущее отрицательное сальдо интервенций НБУ на межбанке.

Эксперты заявляют, что НБУ продолжает тратить средства для поддержки курса гривни, и это остается ключевым риском для ЗВР в 2013 году. "Регулятору жизненно необходимо в кратчайшие сроки перейти к большей гибкости обменного курса и осуществить плавную девальвацию гривни", - советуют аналитики.

Они также не исключают возможного сокращения рынка внешних займов, который окажет негативное давление на международные резервы Украины.

В то же время, эксперты пересмотрели оценку ЗВР к концу 2013 года при оптимистическом сценарии с 20 млрд. долл.. до 21,5 млрд. долл.., сохраняя оценку пессимистического сценария - ниже 20 млрд. долл..

Напомним, I квартал 2013 года продемонстрировал остановку падения ЗВР Украины и незначительное наращивание объемов международных резервов (+180 млн. долл.).. Аналитики утверждают, что Нацбанку удалось сделать это только за счет превышения суммы заимствований над суммами интервенций и внешних выплат.