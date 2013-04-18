100 тысяч украинцев в субботу будут убирать мусор

Как сообщают организаторы акции, в субботу до 100 тысяч украинцев собираются собственноручно очистить свои города и поселки от оставленного в неположенных местах мусора.

Субботняя уборка пройдет в рамках глобального проекта Let's Do It, World! стартовавшего в 2008 году в Эстонии. Тогда группа волонтеров предложила всем желающим присоединиться к уборке парков и лесов. В результате в акции приняли участие 50 тысяч человек, и за пять часов работы было вывезено более 10 тысяч тонн мусора.

Эстонскую идею быстро подхватили в других странах – в этом году в глобальном движении за чистоту участвуют уже 96 государств. В каждом из них местная инициативная группа выбирает специальный день для уборки, потому в мировом масштабе акция длится едва ли не круглый год.

Организаторы «постоянного субботника» считают, что их усилия приведут к общему улучшению экологической ситуации на Земле, поскольку человечество начнет больше задумываться о последствиях своей жизнедеятельности.

Как говорит посол акции, эстонский композитор Эркки-Свен Тююр, «если мы сможем очистить свой ум от всего ненужного мусора, то изменится наш мир. Мы должны научиться любить нашу планету и заботиться о ней, чтобы не оказаться погребенными под мусорными горами, которые мы же сами и создаем».

Акция «Сделаем Украину чистой!» впервые прошла весной 2011-го года. Волонтеры не сотрудничают с политическими силами, но делятся с органами местной власти идеями по поводу поддержания чистоты и избавления от мусора. При этом в Let's Do It, World! принимают участие компании, поддерживающие волонтерское движение. В Украине национальным партнером акции в этом году стала компания ДТЭК, входящая в группу СКМ бизнесмена Рината Ахметова. 7000 сотрудников компании собираются присоединиться к уборке в 24 городах и поселках страны. В акции также примут участие коллективы других предприятий СКМ.

Напомним, в 2012 году инвестиции в модернизацию производств СКМ, которая включает в себя меры по снижению вредных выбросов в атмосферу, составили более 17,98 млрд гривен.

Присоединиться к грядущему субботнику может любой желающий. В Интернете работает специальный сайт акции, на котором вывешена карта мест уборки с контактами волонтеров, организовывающих там работу. Сделать Украину чистой собираются жители более чем 200 населенных пунктов по всей стране.