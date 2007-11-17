На Андреевском спуске горел старый двухэтажный дом

Сегодня в исторической части Киева горел дом Союза художников Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в г.Киеве.

«В половине пятого утра в оперативно-координационный центр МЧС поступило сообщение о пожаре в двухэтажном доме на Андреевском спуске, 34-в. По указанному адресу сразу были высланы пожарные расчеты из ближайших пожарных частей, прибывшие на место за считанные минуты», - отмечается в сообщении.

Как выяснилось, горело около 150 квадратных метров крыши дома. Огонь быстро распространялся по старым деревянным конструкциям.

Пожар гасили около двух часов, еще определенное время огнеборцы проливали и разбирали тлеющие конструкции крыши. В результате пожара сгорели и разобраны деревянные конструкции крыши. Благодаря согласованным действиям спасателей пожар не перебросился на нижние этажи здания и соседние дома.

Дом принадлежит Союзу художников Украины. Он построен в 50-х годах XIX века. Сейчас здесь расположены мастерские художников.

Причину пожара и причиненные убытки выясняют специалисты. Никто из людей не пострадал.