Треть осужденных после выхода из колонии снова совершают преступления

Об этом шла речь во время круглого стола «Проблемы социальной адаптации лиц, отбывавших уголовное наказание», сообщили УНИАН в Центре социальной реабилитации «Альтернатива».

По словам экспертов, в 2012 году с мест лишения свободы освободилось около 39 тыс. лиц, значительная часть которых не имела основных документов. Отсутствие документов делает невозможной регистрацию лица, его постановку на учет в центры занятости, заведения социальной защиты и здравоохранения.

«Около 15 тыс. освобожденных лиц получили материальную помощь в объеме 30 грн, что фактически даже не дает им возможности доехать до места проживания. Практически треть от общего количества освобожденных утратила социальные связи с родными и близкими. Для бывших осужденных постоянно остро стоит вопрос поиска жилья и работы”, - сказала эксперт Черниговского женского правозащитного центра Валентина Бадира.

Кроме того, эксперты назвали такие проблемы бывших заключенных: правовые (отсутствие у многих освобожденных основных документов - паспорта, идентификационного кода, даже свидетельства о рождении); профессиональные (отсутствие надлежащей профессиональной квалификации, что осложняет трудоустройство, трудности в конкуренции на рынке труда); медицинские (потребности в лечении разных соматических и инфекционных болезней, обретенных во время отбывания наказания, – туберкулеза, ВИЧ/СПИДа, гепатита, наркомании и тому подобное); социально-психологические (потеря социальных связей, трудности в общении с другими людьми, деструктивные изменения в психике, ослабление воли и тому подобное).

Было признано, что самой эффективной помощью лицам, освобожденным из мест лишения свободы, является поддержка деятельности центров социальной адаптации. Такие центры планируется создать в Киеве, Донецке и Чернигове. Учреждения будут привлекать социальных и медицинских работников, психологов и юристов для предоставления освобожденным лицам необходимой помощи, которая позволит им быстрее адаптироваться к жизни на свободе, отметили в Центре «Альтернатива».