Миндоходов упростит пересечение границы для автобусов с туристами
Министерство доходов и сборов Украины намерено упростить процедуру пересечения границы для туристов, путешествующих автобусом, посредством введения реверсных полос движения в пунктах пропуска через государственную границу.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.
«Упрощения будут внедрены в пунктах пропуска, реконструированных к Евро-2012, и коснутся, прежде всего, организованных групп туристов, путешествующих автобусами. По реверсным полосам возможен как въезд в страну, так и выезд, – в зависимости от необходимости, а это определенно сократит время прохождения госграницы и сократит очереди на границе», - сообщили в Миндоходов.
При этом в министерстве предложили туристическим компаниям заранее подавать информацию о запланированных маршрутах – как туристов, так и официальных делегаций для того, чтобы таможенные органы успели подготовить полосы движения и максимально сократить срок прохождения таможенных процедур.
«Транспортные средства, на которых туристы будут проезжать через границу, таможенники проверят в первую очередь», - отметили в Миндоходов и рассказали, что на период сезонного роста туристического потока количество инспекторов будет увеличено.