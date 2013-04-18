Миндоходов упростит пересечение границы для автобусов с туристами

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

«Упрощения будут внедрены в пунктах пропуска, реконструированных к Евро-2012, и коснутся, прежде всего, организованных групп туристов, путешествующих автобусами. По реверсным полосам возможен как въезд в страну, так и выезд, – в зависимости от необходимости, а это определенно сократит время прохождения госграницы и сократит очереди на границе», - сообщили в Миндоходов.

При этом в министерстве предложили туристическим компаниям заранее подавать информацию о запланированных маршрутах – как туристов, так и официальных делегаций для того, чтобы таможенные органы успели подготовить полосы движения и максимально сократить срок прохождения таможенных процедур.

«Транспортные средства, на которых туристы будут проезжать через границу, таможенники проверят в первую очередь», - отметили в Миндоходов и рассказали, что на период сезонного роста туристического потока количество инспекторов будет увеличено.