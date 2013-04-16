В центре Тернополя нашли бомбу в 100 килограмм: идет массовая эвакуация

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды территориального управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в настоящее время полностью перекрыто дорожное движение на ул. Шептицкого, где сегодня при проведении подготовительных строительных работ обнаружили бомбу.

Место находки ограждено и охраняется правоохранителями. Также проводится эвакуация жителей прилегающих домов и всех офисов.

После завершения эвакуации бомбу планируют вывезти за город и обезвредить.