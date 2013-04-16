В центре Тернополя нашли бомбу в 100 килограмм: идет массовая эвакуация
16:25, 16 апреля 2013Общество
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В Тернополе в связи с обнаружением фугасной бомбы ФАБ-100 в центре города начали массовую эвакуацию людей из зоны потенциального поражения.
Людей эвакуируют из зоны потенциального поражения / Фото: vremia.in.ua
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды территориального управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в настоящее время полностью перекрыто дорожное движение на ул. Шептицкого, где сегодня при проведении подготовительных строительных работ обнаружили бомбу.
Место находки ограждено и охраняется правоохранителями. Также проводится эвакуация жителей прилегающих домов и всех офисов.
После завершения эвакуации бомбу планируют вывезти за город и обезвредить.
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