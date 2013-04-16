Тюремщик так улучшал жизнь преступнику, что самому светит 10 лет
Сотрудники УБОП задержали за взяточничество заместителя начальника исправительной колонии.
Бойцы спецподразделения УБОП задержали заместителя начальника одной из исправительных колоний Украины, который за улучшение условий отбывания наказания для осужденного получил взятку.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД, правоохранители выяснили, что злоумышленник в течение последнего года вымогал и получил от родственников осужденного 10 тыс. грн. За такую сумму преступник имел возможность чаще видеться с близкими людьми и жить в улучшенных условиях.
Мужчина был приговорен к 12 годам лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления – умышленного убийства из корыстных побуждений.
«Аналогичная участь грозит должностному лицу, за свои незаконные действия он может провести до 10 лет за решеткой», - отметили в ГУБОП.