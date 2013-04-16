Обвал цен на золото стал максимальным за 30 лет
Цены на золото в ходе торговой сессии 15 апреля упали сразу на девять процентов, обвалившись ниже психологически важной отметки в 1400 долларов за унцию.
Как видно из графика стоимости золота, размещенного на сайте CME Group, внутридневной минимум был зафиксирован на уровне 1355 долларов за унцию, передает Лента.ру.
Обвал цен на золото стал самым большим с 1983 года, подсчитала газета The USA Today. По сравнению с историческим максимумом, достигнутым в августе 2011 года, золото торгуется дешевле на 527 долларов. Значительная часть из этого падения пришлась на последние недели: еще в начале 2013 года металл оценивался в 1700 долларов.
Золото обычно используется инвесторами как «тихая гавань» во время нестабильности на валютных и фондовых рынках. В течение всех 2000-х годов золото пользовалось стабильным спросом у инвесторов, что позволяло ему постоянно расти в цене. Еще в 2000 году золото стоило около 250 долларов за тройскую унцию.