Немец афганского происхождения помогал сирийцам попасть из Украины в Польшу

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, 37-летнего гражданина Германии и двух граждан Сирии (1982 и 1987 годов рождения) пограничный наряд задержал на околице села Поповичи, что на участке пограничного поста «Цеков».

Задержанные имели при себе загранпаспорта, и выяснилось, что в Украину нарушители попали на законных основаниях. Однако задержанные граждане Сирии хотели трудоустроиться в Германии.

По окончании учебы в Украине они обратились в Посольство Германии для получения визы, но им отказали. Поэтому сирийцы решили сначала незаконно попасть в Польшу, и в этом им должен был помочь знакомый немец, который является уроженцем Афганистана, за вознаграждение в 10 тыс. евро, проинформировали в пограничном ведомстве.

Задержанных доставили в пограничное подразделения для составления процессуальных документов. Дальнейшую их судьбу решит суд.